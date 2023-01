Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Biberschlag (ots)

Mit schwarzer Farbe besprühten bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines in der "Straße zur Schule" in Biberschlag abgestellten Ford. Zudem haben die Unbekannten zwei Reifen zerstochen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch zwischen 02:00 Uhr und 05:30 Uhr. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

