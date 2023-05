Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger festgenommen

Altenburg (ots)

Altenburg. Über eine Internetannonce suchte ein Senior (87) nach einer Möglichkeit zur Reparatur seiner hochwertigen defekten Sehhilfe. Daraufhin nahm ein 34-Jähriger Kontakt zu ihm auf und stellte eine Reparatur in Aussicht. Bei dem Aufenthalt am 07.05.2023 in der Wohnung des Seniors nahm er das Geräte sowie Bargeld als Bezahlung entgegen. Außerdem entwendete er daneben weiteres Bargeld. Im Nachgang erschien die Situation dem Senior suspekt und er nahm Kontakt zur Kriminalpolizei auf. In Folge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Tatverdächtige am 10.05.2023 gestellt werden. Bei der Durchsuchung von dessen Wohnung fanden die Polizisten die Sehhilfe wieder auf. Diese konnten sie abschließend an den glücklichen Senior zurückgeben. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (TL)

