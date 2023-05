Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlung doppelt erfolgreich

Altenburg (ots)

Heukewalde - Am 12/05/2023 kam ein bis dato unbekannter Fahrer zur Mittagszeit, mit seinem Transporter nebst Anhänger, von der Ortsverbindungsstraße nach Vollmershain ab. Hierbei wurden drei Bäume zerstört & ein Kanalkontrollschacht beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Hier wurden die Ermittlungen zur Habhaftwerdung des Täters aufgenommen. Am 13/05/2023 ergaben sich dann im Bereich des Inspektiondienstes Gera neuerliche Hinweise zum Täter, welchen die Kollegen der Nachbardienststelle nachgingen. Diese stellten im Zuge ihrer Ermittlungen nicht nur den 24jährigen Täter sondern einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 27jährigen fest. Der 24jährige hat sich nun für den angerichteten Schaden & die begangene Straftat der Unfallflucht zu verantworten. Der 27jährige wurde in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Hatten Sie Wahrnehmungen/sind Sie Zeuge - zum Sachverhalt der Unfallflucht zwischen Vollmershain & Heukewalde am 12/05/2023 - bittet Sie die PI Altenburger Land um Information/Mitteilung unter 03447/471-0. [DA]

