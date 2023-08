Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Götzingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eine unbekannte Person brach zwischen Samstag und Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in Götzingen ein. Der oder die Unbekannte gelangte durch gewaltsames Öffnen einer Balkontür ins Innere des Gebäudes in der Waldstraße. Durchsucht und entwendet wurde nichts. Allerdings wies die Tür zu einer weiteren Wohnung des Hauses ebenfalls Einbruchspuren auf. Auch aus dieser wurde nichts gestohlen. Im Kellergeschoss des Gebäudes wurden diverse, zum Teil zerbrochene, Alkoholflaschen aufgefunden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

