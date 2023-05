LPI-G: Sachbeschädiger im Hofwiesenpark

Gera (ots) - Gera: Einbrecher verschafften sich in der Zeit vom 26.05.2023 zum 30.05.2023 unberechtigt Zugang zu einer Firma in der Langen Straße in Gera. Nach Informationen eines Verantwortlichen stahlen die Täter u.a. Elektronikartikel sowie Kaffee und Getränkeflasche. Die Kripo in Gera ermittelt zum Einbruchsgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (KR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

