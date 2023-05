Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zur Auseinandersetzung

Gera (ots)

Gera: Ein Streit zwischen mehreren Personen in der Enzieanstraße eskalierte am gestrigen Abend (30.05.2023), so dass die Polizei gegen 17:20 Uhr ausrücken musste. Nach vorliegenden Informationen griffen zwei bislang Unbekannte einen 14 und einen 16-Jährigen im Rahmen des Streites körperlich an und verletzten diese leicht. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer und konnten trotz Fahndung nicht gestellt werden. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

