Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch misslang

Altenburg (ots)

Altenburg. Einbrecher versuchten, sich am Freitag, den 26.05.2023, zwischen 10:00 und 13:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Baderei zu verschaffen. Ihre Bemühungen scheiterten jedoch, so dass sie flüchteten. An der Wohnungstür entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen (0365/ 8234-1465). (TL)

