LPI-G: Polizeieinsatz nach tätlicher Auseinandersetzung

Altenburg (ots) - Schmölln: Unbekannte Täter entwendeten am 29.05.2023 im Zeitraum von 00:00 - 09:30 Uhr einen Am Lindenhof gesichert abgestellten E-Scooter 320 MCS. Die Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Hinweise werden an die PI Altenburger Land (03447/ 4710) erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

