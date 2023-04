Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Jugendlicher an Haltestelle angegriffen

Neubrandenburg (ots)

Nachdem am Sonntagabend (23.04.2023) gegen 19:45 Uhr ein 15-jähriger Deutscher in Neubrandenburg von zwei Männern bedroht und angegriffen wurde, suchen die Ermittler des Kriminalkommissariats Neubrandenburg mit Hilfe von Personenbeschreibungen nach weiteren Hinweisen zu den Tatverdächtigen.

Das Opfer hielt sich an dem Abend mit etwa einem Dutzend Kumpels bei der Bushaltestelle in der Traberallee im Reitbahnviertel auf. Ein Anwohner hatte die Gruppe Jugendlicher vom Fenster aus sehen können. Zudem habe er auf der anderen Straßenseite einen Mann wahrgenommen, der die Gruppe beobachtete und dabei telefonierte. Kurze Zeit später kam ein zweiter Mann dazu. Beide seien dann zu der Gruppe gegangen.

Einer der beiden hat den 15-Jährigen mit Händen körperlich angegriffen und zudem bedroht. Daraufhin ging der Anwohner verbal dazwischen und rief die Polizei. Der Tatverdächtige ließ von dem Jungen ab und beide Männer verschwanden.

Das Motiv ist noch unklar. Die Angreifer seien lediglich aus dem Stadtgebiet bekannt.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger eins soll etwa 1,85 Meter groß sein, schlank, kurze schwarze lockige Haare, Vollbart. Er habe eine dunkle Brille getragen und einen schwarzen Pulli und eine schwarze Hose.

Tatverdächtiger zwei soll etwa 1,90 Meter groß sein, eher korpulent, bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Er habe mehrere Tattoos an den Armen, darunter wahrscheinlich einen Baum als Motiv.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann oder ebenfalls die Szene am Sonntagabend beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 richten, an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell