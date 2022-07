Feuerwehr München

FW-M: Kabeltrommeln und Baufahrzeuge in Brand (Obersendling)

München (ots)

Montag, 25. Juli 2022, 03:03Uhr

Siemensallee

Neben einem ehemaligen Sportgelände haben in der Nacht mehrere hölzerne Kabeltrommeln und dort abgestellte Baufahrzeuge gebrannt.

Meterhohe Flammen züngelten in den Nachthimmel als die Feuerwehr an der Lagerstätte an der Siemensallee eintraf. Einige große Kabeltrommeln, Baufahrzeuge und Baugeräte brannten lichterloh. Mit mehreren Rohren bekämpfte die Feuerwehr den Großbrand. Um ein Übergreifen des Brandes auf den nahen Baumbestand zu verhindern, wurde teilweise auch Löschschaum eingesetzt. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die angrenzende Bahnstrecke für zirka eine Stunde gesperrt werden.

Nach einer Stunde meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Die Nachlöscharbeiten dauern jedoch bis zur Stunde noch an. Im Einsatz waren rund 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr München. Der Sachschaden liegt mindestens im hohen sechsstelligen Bereich.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

