FW-M: Mann stirbt bei Zimmerbrand (Obersendling)

München (ots) - Donnerstag, 21. Juli 2022, 23.06 Uhr Friedenstraße Am Donnerstagabend ist ein Taxi in Haidhausen bei einem Brand komplett ausgebrannt. Der Taxifahrer fuhr mit seinem Mercedes auf der Friedenstraße, als er bemerkte, dass sein Fahrzeug auffällig warm wurde. Er parkte sein Taxi am Straßenrand und stellte fest, dass im Motorraum ein Feuer ausgebrochen war. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer mit einem Schnellangriffsschlauch ...

