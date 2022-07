Feuerwehr München

FW-M: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw (Neuhausen)

München (ots)

Sonntag, 24. Juli 2022, 18.26 Uhr

Steubenplatz

Am Steubenplatz ist es auf Höhe der Wilhelm-Hale-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Trambahn und einem Pkw gekommen. Dabei wurde die Fahrerin des Pkw in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und verletzt.

Die 67 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Up auf der Arnulfstraße stadteinwärts unterwegs, als sie am Steubenplatz nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie eine stadteinwärts fahrende Trambahn der Linie 17. Der Triebwagen der Straßenbahn rammte die Fahrerseite des VW und drückte diese ein. Die Frau erlitt bei diesem Aufprall Verletzungen am Oberkörper.

Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Patientin noch im Fahrzeug, während durch die Feuerwehr die technische Rettung vorbereitet wurde. Aufgrund des Verletzungsmusters musste die Frau schonend aus dem verunfallten Pkw gerettet werden. Dazu schafften die Einsatzkräfte der Feuerwehr mithilfe einer hydraulischen Rettungsschere auf der Beifahrerseite eine sogenannte große Seitenöffnung. Durch diese konnte die Patientin gerettet werden. Sie kam zur weiteren Behandlung in den Schockraum eines Krankenhauses.

Der Straßenbahnfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht und betreut. Eine weitere Abklärung in einer Klinik war nicht notwendig.

Während des Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatzes war die Kreuzung Wilhelm-Hale-Straße, Arnulfstraße und Steubenplatz komplett gesperrt. Auch der Trambahnverkehr war unterbrochen.

Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

