Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem eine bisher unbekannte Person am Montag in Buchen ein Fahrzeug beschädigte, sucht die Polizei Zeugen. Ein 52-Jähriger hatte seinen Nissan auf dem Parkplatz der Neckar-Odenwald-Klinik in der Dr.- Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. Als er gegen 16.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Vermutlich hatte der Verursacher seine Fahrzeugtür beim Aussteigen gegen den Nissan gestoßen. Die Schadenshöhe wird auf circa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Sachbeschädigung an Sporthalle - Zeugen gesucht

Unbekannte verwüsteten am Freitagabend den Toilettenbereich in der Kreissporthalle "Sportzentrum Odenwald" in Buchen. Zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr gelangten die Täter unbemerkt ins Innere der Halle in der Henry-Dunant-Straße. Im Toilettenbereich rissen sie Seifenflaschen aus den Spendern und warfen diese herum. Außerdem wurden mit Papiertüchern die Wachbecken und Toiletten verstopft und anschließend die Wasserhähne geöffnet, wodurch ein Teil der Halle überschwemmt wurde. Sportler, die die Überschwemmung feststellten, konnten das Wasser abstellen und so einen größeren Schaden vermeiden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06291 9040 entgegen.

Mosbach-Reichenbuch: Vergessener Topf löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Montagmorgen in Mosbach-Reichenbuch. Eine 88-Jährige hatte gegen 9.30 Uhr vermutlich einen Topf auf dem Herd vergessen. Dieser entzündete sich. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche schnell bekämpfen und ein Übergreifen auf andere Zimmer verhindern. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

