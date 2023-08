Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Gartenhaus - Zeugen gesucht

Ein bisher Unbekannter verschaffte sich am frühen Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Gartenhaus in Heilbronn-Böckingen und entwendete 19 Flaschen Alkohol. Der Mann gelangte gegen 2 Uhr über ein Fenster in die Hütte am Ende der Ludwigsburger Straße, verwüstete die Einrichtung und verließ das Grundstück gegen 3.20 Uhr wieder. Der entstandene Schaden wird auf über 600 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff

Nach einem sexuellen Übergriff am Sonntagmorgen in Heilbronn-Böckingen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3.30 Uhr verließ eine 38-Jährige zusammen mit einem bisher Unbekannten eine Diskothek in der Straße "Viehweide". Kurz darauf soll der Mann die Frau gegen einen Baum gedrückt und begonnen haben, sexuelle Handlungen an ihr durchzuführen. Durch Hilferufe wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam, weshalb der Unbekannte von der 38-Jährigen abließ und flüchtete. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Mit über 2,7 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Über 2,7 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am Samstagmorgen in Heilbronn an. Zuvor war ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes einer Streife auf der Neckartalstraße aufgefallen, da er Schlangenlinien und sehr langsam fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 2,7 Promille zeigte, musste der 37-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn-Böckingen: Technischer Defekt löst Brand aus

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand in Heilbronn-Böckingen am Freitagnachmittag. Gegen 13.45 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marbach-Straße das Feuer aus. Alle acht Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, konnten es unversehrt verlassen. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt. Da das Gebäude zunächst nicht bewohnbar ist, wurden durch die Stadt Heilbronn Unterkünfte für die Bewohner organisiert.

Heilbronn: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Unfallflucht

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, nachdem dieser am Samstagabend in Heilbronn einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Motorroller die Urbanstraße in Richtung Südstraße auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger. Links von ihm soll ein Fahrradfahrer in dieselbe Richtung gefahren und plötzlich nach rechts auf die Spur des Rollerfahrers gelenkt haben. Der 41-Jährige konnte eine Kollision nicht vermeiden und stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim-Hausen: Einbrecher unterwegs

Eine unbekannte Person versuchte am Samstag sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Brackenheim-Hausen zu verschaffen. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr warf die Person einen großen Stein gegen ein Fenster des Gebäudes in der Raiffeissenstraße. Da die Scheibe nicht zu Bruch ging, gelangte der Täter oder die Täterin nicht ins Innere. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Neckarwestheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Am frühen Samstagmorgen verschaffte sich ein Unbekannter unberechtigt Zutritt in eine Gaststätte in Neckarwestheim. Gegen 2 Uhr schlug der Täter die Scheibe des Gebäudes in der Reblandstraße ein und gelangte so ins Innere. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Laptop, ein Ipad und Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Obersulm: Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Obersulm. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Seat die Löwensteiner Straße und bog nach links in die Robert-Bosch-Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden 17-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wüstenrot: Betrunken mehrere Unfälle verursacht

Mit über 1,8 Promille im Blut verursachte ein Mann am Freitagabend bei Wüstenrot mehrere Unfälle. Gegen 18.30 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen schlangenlinienfahrenden Chevrolet auf der Bundesstraße 19. Dieser war in Richtung Finsterrot unterwegs und kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf Höhe einer Tankstelle kollidierte der PKW auf dem Gehweg mit einem Verkehrsschild und beschädigte eine Zapfsäule. Wenige Meter weiter hielt der 60-jährige Fahrer den Chevrolet an, stieg aus und entfernte das Verkehrsschild von seiner Windschutzscheibe. Als er weiterfahren wollte, sprach die Zeugin ihn an und veranlasste den Mann auf die Polizei zu warten. Ein nach dem Eintreffen der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall - Kochendorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von 750 Euro verursachte eine unbekannte Person am vergangenen Montag bei Bad Friedrichshall und flüchtete anschließend. Gegen 8.10 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem BMW die Bundesstraße 27 in Richtung Heilbronn, als ihr ein Fahrzeug zum Teil auf ihrer Fahrbahn entgegenkam und die Außenspiegel der Autos kollidierten. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Mosbach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Poser- und Raserkontrollen im Stadtgebiet

Am Samstagabend führte die Polizei im Stadtgebiet Heilbronn erneut Kontrollen der Poser- und Raserszene durch. Zwischen 18 Uhr und 3 Uhr am Sonntagmorgen, wurden 14 PKWs und ein Motorrad kontrolliert und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Aufgrund des schlechten Wetters waren wenige szenetypische Fahrzeuge unterwegs. Im Rahmen der Kontrollen konnten sechs Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. Geschwindigkeitsverstöße wurden nicht festgestellt.

Heilbronn: Bürgerdialog auf dem Heilbronner Wochenmarkt

In den Sommerferien bietet das Polizeipräsidium Heilbronn ein zusätzliches Gesprächsangebot auf dem Heilbronner Wochenmarkt an. Dienstags- und donnerstagsvormittags stehen Präventionsbeamte für Fragen rund um die Sicherheit in der Innenstadt für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Die Beamten geben in diesem Bürgerdialog auch Informationen und Tipps zu Themen wie Telefonbetrug, Einbruchskriminalität aber auch zur Fahrradsicherheit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell