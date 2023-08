Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Limbach: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Sachschaden in bisher unbekannter Höhe verursachte eine Autofahrerin am Sonntagabend bei Limbach. Die 48-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Bundesstraße 27 von Rittersbach kommend in Richtung Heidersbach unterwegs. Hier konnte von einer Zeugin beobachtet werden, dass der Peugeot zunächst die Leitplanke touchierte und anschließend in Schlangenlinien davonfuhr. Im Rahmen der Fahndung nach dem Fahrzeug konnten Beamte des Polizeireviers Buchen den PKW fahrend, in der Bödigheimer Straße in Buchen feststellen und die Fahrerin kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten nicht nur frische Unfallschäden an dem Peugeot fest, sondern auch Alkoholgeruch im Atem der 48-Jährigen. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von knapp einem Promille. Daher musste die Frau die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Walldürn-Altheim: Einbruch in Vereinsheim - Wer hat etwas gesehen?

Das Vereinsheim eines Angelvereins in Walldürn-Altheim wurde am Wochenende Ziel von Einbrechern. Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, wurde der Einbruch in das Gebäude im Hellerweg gemeldet. Unbekannte hatten den Rollladen herausgerissen und anschließend das Fenster aufgehebelt. Aus dem Inneren wurde Bargeld entwendet. Wer hat am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Walldürn-Rippberg: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Metall im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Firma in Walldürn-Rippberg. Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 5.45 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Amorbacher Straße und entwendeten im Anschluss circa 400 Kilo verschiedener Metalle. Anschließend entkamen die Diebe vermutlich mit einem zum Abtransport des Diebesgutes notwendigen Fahrzeug. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mudau: Vor der Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Am frühen Samstagmorgen flüchtete ein 29-Jähriger in seinem Dacia bei Mudau vor der Polizei und verursachte einen Unfall. Gegen 2.30 Uhr sollte der Mann auf der Kreisstraße 3922 bei Wagenschwend einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Daraufhin beschleunigte er sein Auto und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er über einen Feldweg davonfuhr. Während seiner Flucht verlor der Dacia-Fahrer dann allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Holzstapel am Fahrbahnrand. Da der PKW nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, flüchtete der Mann zu Fuß. Anhand des Kennzeigens konnte der 29-Jährige als Tatverdächtiger ermittelt werden. Warum der 29-Jährige sich der Kontrolle entzog ist nun Teil der Ermittlungen.

Waldbrunn-Waldkatzenbach: 8 Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person zerkratzte zwischen Donnerstag und Freitag acht Fahrzeuge in Waldbrunn-Waldkatzenbach. Die Autos, alle mit niederländischem Kennzeichen, waren auf dem Parkplatz eines Feriendorfes abgestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 entgegen.

Buchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem weißen BMW am Freitagmittag in Buchen. Ein 26-Jähriger hatte seinen VW Caddy gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Hettinger Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Unfallverursacher war mit seinem weißen BMW nicht mehr vor Ort und hatte auch nicht die Polizei informiert. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Durch die Stadt gerast - Zeugen gesucht

Ein 30-Jähriger soll am Samstagabend mit seinem BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Mosbach gerast sein. Zwischen 20.05 Uhr und 20.10 Uhr konnte das Fahrzeug dabei beobachtet werden, wie es von seinem Fahrer zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Einbahnstraße am Busbahnhof in Richtung Scheffelstraße gelenkt wurde. Anschließend soll der Fahrer den BMW beim Einbiegen von der Scheffelstraße in die Neckarelzer Straße mit quietschenden Reifen "quergestellt" haben. Zwischen den Einmündungen der Alten Neckarelzer Straße und der Renzstraße konnte der Zeuge beobachten, wie der Fahrer mit seinem Handy telefonierte. Im weiteren Verlauf soll der 30-Jährige am Ortsausgang von Mosbach sein Fahrzeug zunächst auf etwa 150 km/h und später auf über 170 km/h beschleunigt haben. Hier konnte und wollte der Zeuge dem Auto nicht mehr folgen. Der BMW fuhr weiter in Richtung Binau. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen oder konnte den BMW ebenfalls beobachten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

