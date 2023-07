Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Festnahme nach Auseinandersetzung in einem Restaurant

Karlsruhe (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr uferte ein verbaler Streit in einem Restaurant in der Söternstraße in Philippsburg aus, so dass ein Gast vom Gastwirt aus dem Laden verwiesen wurde. Da sich der 33-jährige Besucher weigerte die Örtlichkeit zu verlassen, zog ihn der 58-jährige Gastwirt am Rucksack in Richtung Ausgang. Daraufhin setzte der 33-Jährige ein Reizgas ein und sprühe dem 58-jährigen ins Gesicht. Der Gastwirt musste daraufhin aufgrund leichter Verletzungen behandelt werden. Der Gast entfernte sich gemeinsam mit seinem Begleiter in Richtung naheliegender Supermärkte.

Verständigte Einsatzkräfte des Polizeireviers Philippsburg nahmen den 33-Jährigen kurze Zeit später fest. Er muss sich nun aufgrund der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Das mitgeführte Reizgas wurde sichergestellt.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell