Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend Parfüm im Wert von etwa 1.000 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Karlsruher Innenstadt.

Gegen 19:45 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv, wie ein Mann und eine Frau mehrere Parfümflaschen in eine offenbar speziell präparierte Tasche und einen Rucksack verpackten. Im Anschluss passierte das Paar Hand in Hand den Kassenbereich des Drogeriemarktes am Ettlinger-Tor-Platz, ohne die Artikel zu bezahlen. Als der Ladedetektiv die beiden Diebe ansprach, ergriff die unbekannte Frau mit einem Teil des Diebesguts die Flucht. Der männliche Täter wurde indessen von dem Ladendetektiv festgehalten und zurück in den Drogeriemarkt gebracht. Hierbei soll sich der Mann vehement gegen das Festhalten gewehrt und dem Ladendetektiv gegen die Brust geschlagen haben. Im Gerangel riss sich der Unbekannte los und rannte davon. Dem Ladendetektiv gelang es noch einen Rucksack mit einem Teil des Diebesguts zu sichern, bevor der unbekannte Mann entkam. Das Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell