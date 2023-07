POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brandstiftung an mehreren Pkw - Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Karlsruhe (ots) - Die Verkehrspolizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen zu einem Unfall, welcher sich am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr, in Karlsruhe-Durlach ereignet haben soll. An der Kreuzung Badener Straße / Karlsburgstraße kam es zur Kollision zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einer 34-jährigen Pedelec-Fahrerin. Der Autofahrer wollte von der ...

