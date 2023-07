Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 8-Jähriger von Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein acht Jahre altes Kind ist am Dienstagabend auf einem Firmengelände in der Durmersheimer Straße in Karlsruhe zwischen einem Auto und einem Sattelzug eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei waren der Vater und die Mutter des 8-jährigen Jungen gegen 18:25 Uhr gerade dabei, Gegenstände aus dem Privat-Pkw des Ehepaars in die Fahrerkabine eines vom Vater gefahrenen Sattelzugs zu laden. Das Kind setzte sich währenddessen offenbar unbemerkt auf den Fahrersitz des Pkw, nahm den eingelegten Gang heraus und löste auch die angezogene Handbremse. Danach stieg der Junge aus und lief hinter das Auto. Aufgrund eines leichten Gefälles rollte der Pkw rückwärts in Richtung des geparkten Sattelzugs und klemmte den 8-Jährigen zwischen dem Heck des Autos und dem Auflieger des Sattelzugs ein. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern verstarb das Kind an seinen schweren Verletzungen noch am Abend in einer Klinik.

