POL-KA: (KA) Oberderdingen - Großbrand einer Recyclingfirma - Schaden in Millionenhöhe

Karlsruhe (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Montagabend eine Lagerhalle einer Recyclingfirma für Haushaltselektroschrott im Robert-Bosch-Ring in Oberderdingen-Flehingen in Brand. Nach ersten Schätzungen ist hierbei ein Gesamtschaden in Millionenhöhe entstanden. Menschen kamen bislang offenbar nicht zu Schaden. Die Lösch- und Absperrmaßnahmen mit über 500 Einsatzkräften dauern derzeit an.

Gegen 21:15 Uhr war Feuer in einer Lagerhalle gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten werden erschwert, da auf dem Gelände große Mengen Elektroschrott lagern und sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach befindet. Rauch- und Geruchsbelästigungen sind in vielen Nachbargemeinden wahrnehmbar. Die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren aus mehreren umliegenden Landkreisen sind im Einsatz und führen entsprechende Messungen durch. Zur Brandbeobachtung werden auch Drohnen eingesetzt.

Die Bundesstraße 293 musste zwischen Flehingen und dem Abzweig Bauerbach in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Polizei und Feuerwehr haben eine gemeinsame Pressestelle in Flehingen, auf dem Aldi-Parkplatz in der Attenbergstraße, eingerichtet.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

