Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Raub vor Möbelgeschäft

Karlsruhe (ots)

Nach einem Raub auf eine 50-jährige Frau am Montagvormittag in der Karlsruher Oststadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich die 50-Jährige gegen 09:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Durlacher Allee auf und wartete mit ihrem Reisegepäck auf eine Arbeitskollegin.

In der Folge näherten sich der Frau zwei Unbekannte Männer. Einer der Unbekannten griff offenbar an die neben der Frau abgestellte Handtasche. Die 50-Jährige bemerkte dies und griff ebenfalls nach der Tasche. Nach einem anschließenden Gerangel nahm der Unbekannte die Handtasche an sich und flüchtete. Die Frau rannte dem Räuber wohl hinterher, verlor diesen aber schließlich aus den Augen. In der Zwischenzeit entwendete offenbar der andere unbekannte Mann ein blaues Gepäckstück der Frau und entfernte sich ebenfalls von der Tatörtlichkeit. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben der Geschädigten um zwei dunkelhäutige Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren handeln. Beide Männer sollen eine schlanke Statur haben. Einer der beiden Männer trug offenbar kurze, schwarze, lockige Haare.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 entgegen.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell