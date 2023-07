POL-KA: Weitergesteuerte Pressemitteilung des Polizeipräsidium Offenburg: Gaggenau - Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein 22-jähriger Radfahrer stürzte am Samstag gegen 01:50 Uhr alleinbeteiligt auf der Durlacher Allee in Karlsruhe und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann war von Durlach kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem Radweg unmittelbar neben der Fahrbahn unterwegs. Auf der Höhe eines Möbelgeschäftes stürzte er plötzlich und erlitt starke ...

mehr