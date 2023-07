Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu

Karlsruhe (ots)

Ein 22-jähriger Radfahrer stürzte am Samstag gegen 01:50 Uhr alleinbeteiligt auf der Durlacher Allee in Karlsruhe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Mann war von Durlach kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem Radweg unmittelbar neben der Fahrbahn unterwegs. Auf der Höhe eines Möbelgeschäftes stürzte er plötzlich und erlitt starke Kopfverletzungen. Möglicherweise blieb er an einem dort befindlichen Mast hängen oder wollte diesem ausweichen. Der 22-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

