POL-KA: (KA) Stutensee - Radfahrer gerät in Bach und ertrinkt

Karlsruhe (ots)

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer kam am frühen Samstagmorgen auf einem Waldweg im Bereich der Kläranlagenzufahrt vom Radweg ab und stürzte in einen Bach. Am Samstagnachmittag wurde er von Verwandten dort tot aufgefunden, nachdem er nicht nach Hause zurückgekehrt war. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Verkehrspolizei besuchte der 39-Jährige eine Veranstaltung, die er offenbar gegen 04.30 Uhr verließ. Im Bereich einer Kurve fuhr er wohl gerade aus und stürzte in einen Bach. Gegen 15.30 Uhr am Samstag fanden ihn Familienangehörige auf, die sich mittlerweile auf die Suche gemacht hatten. Es kam jedoch jede Hilfe zu spät. Dem aktuellen Stand nach dürfte ein Sturz auf den Kopf im Bachbett, eine daraus entstehende Bewusstlosigkeit, im Zusammenspiel mit dem vorherigen Konsum von Alkohol, die Unfallursache gewesen sein. Hinweise darauf, dass an dem Unfall weitere Personen beteiligt waren, liegen derzeit nicht vor.

Dennis Krull, Pressestelle

