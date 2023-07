Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Personen auf Altstadtfest verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag erlitten bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Durlacher Altstadtfest drei Personen leichte Verletzungen.

Gegen 01:00 Uhr eilten alarmierte Polizeibeamte auf den "Saumarkt" in Durlach. Hier hatte sich zuvor offenbar eine Schlägerei ereignet, bei welcher drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-Jähriger erlitt wohl durch einen Schlag mit einem zerbrochenen Glaskrug Schnittverletzungen am Kopf- und Nackenbereich. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem jungen Mann klagten offenbar zwei weitere Festgäste über leichte Verletzungen durch umherfliegende Glassplitter. Der unbekannte Tatverdächtige ergriff noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721 49070 mit dem Polizeirevier Durlach in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell