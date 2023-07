Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit zwischen mehreren Personen endet im Krankenhaus

Karlsruhe (ots)

Zwei Männer sind am Montagnachmittag vor einer Gaststätte in der Kaiserstraße durch Messerstiche verletzt worden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt. Möglicherweise kannten sich die Beteiligten. Einer der beiden Männer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm am Tatort zunächst mehrere Männer vorläufig fest. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, ob diese im Zusammenhang mit dem Angriff stehen und welche Motivlage dem Vorfall zugrunde liegt.

Anhaltspunkte für eine Gefahr für Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

