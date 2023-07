Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - 34-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verunglückt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K3578 bei Rheinhausen wurde ein 34-jähriger Autofahrer tödlich verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 34-Jährige gegen 21:15 Uhr von Rheinhausen in Richtung Oberhausen. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Rheinhausen verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der Opelfahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeuges war die K3578 gesperrt.

