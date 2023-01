Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Pakete und fährt auf der Flucht Paketboten an - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Ein Unbekannter hat am 10. Juni vergangenen Jahres aus einem Hausflur zwei Pakete gestohlen und auf der Flucht den Paketboten angefahren, der die Pakete zuvor zugestellt hatte. Mit Fotos sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. Gegen 11:45 Uhr klingelte der Paketbote (zur Tatzeit 23, syrisch) bei einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Steeler Bergstraße. Als die 43-jährige Bewohnerin (deutsch) ihm die Haustür öffnete, betrat ein weiterer Mann das Haus. Nachdem der Paketbote zwei Päckchen in den Hausflur gelegt hatte, verließ er das Haus wieder. Die 43-jährige Bewohnerin konnte nun beobachten, wie der unbekannte Mann das Haus mit den zwei Paketen verließ und mit einem Pkw mit französischem Kennzeichen floh. Zu Fuß verfolgte sie den Unbekannten und machte auch den Paketboten auf den Mann aufmerksam. Dieser übernahm die weitere Verfolgung und konnte sich an einer Kreuzung vor das Fluchtauto stellen. Der Unbekannte fuhr trotzdem los und touchierte den Paketboten dabei leicht. Anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon. Der Paketbote blieb unverletzt. Während er vor dem schwarzen, rechtsgelenkten Fluchtwagen stand, konnte er ein Video von dem Tatverdächtigen machen. Mit Bildmaterial aus diesem Video sucht die Polizei nun nach dem Verdächtigen. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/95913 Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 zu melden. /bw

