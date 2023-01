Polizei Essen

POL-E: Essen: Dreiste Trickdiebin stiehlt Handy von 61-Jährigem - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Mit Fotos sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen Trickdiebin, die im Oktober vergangenen Jahres einen 61-Jährigen bestohlen haben soll. Am 21. Oktober 2022 traf sich der 61-Jährige im Limbecker Platz mit der jüngeren Frau, die er über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte. Zusammen gingen sie in ein Elektronikgeschäft, wo der 61-Jährige sich ein Handy kaufte. Anschließend bat die Frau darum, sie mit dem Auto nach Kray zu fahren. Auf der Straße Lunemannsiepen stieg sie dann aus dem Auto und floh mit dem neu gekauften Handy in unbekannte Richtung. Mit Fotos sucht die Polizei nun nach der unbekannten Frau. Die Fotos können hier abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/95793 Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell