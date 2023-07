Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verdacht des versuchten Totschlags - 23-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird im Laufe des Tages ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Mann wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Beschuldigte soll nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Montag gegen 15:40 Uhr vor einer Eisdiele in der Karlsruher Kaiserstraße einem 21-jährigen Geschädigten mit einem Messer mehrere Stiche in den Bereich der Schulter und der Brust versetzt und hierbei tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben. Der Geschädigte musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige gegen 15:50 Uhr im Bereich der Innenstadt vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Christina Dörfer, Polizeipräsidium Karlsruhe

