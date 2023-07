POL-KA: (KA) Stutensee - Brand im Hardtwald bei Stutensee - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein 54-jähriger Badegast ist am Dienstagabend nach einem Badeunfall an einem Baggersee in Langenbrücken tragischer Weise ums Leben gekommen. Nach Zeugenaussagen schwamm der Mann gegen 19:30 Uhr in der Nähe des Badestrands und schrie unvermittelt nach Hilfe. Kurz danach beobachteten Zeugen wie der 54-Jährige unterging. Die umgehend verständigten Rettungskräfte und Taucher des DLRG konnten den ...

