Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall in Durlach gesucht

Karlsruhe (ots)

Die Verkehrspolizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen zu einem Unfall, welcher sich am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr, in Karlsruhe-Durlach ereignet haben soll. An der Kreuzung Badener Straße / Karlsburgstraße kam es zur Kollision zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einer 34-jährigen Pedelec-Fahrerin.

Der Autofahrer wollte von der Karlsburgstraße kommend nach links in die Badener Straße abbiegen. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens, welche sich ebenfalls an der Kreuzung befand und nach links in die Karlsburgstraße abbiegen wollte, gewährte dem Autofahrer per Handzeichen Vorfahrt. Zwischenzeitlich fuhr die Pedelec-Fahrerin ohne auf den Verkehr zu achten vom Bordstein kommend in den Einmündungsbereich auf die Straße, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die 34-jährige wurde leicht verletzt und sowohl an dem Pedelec als auch an dem Auto entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere die Zeugin in dem weißen Kleinwagen, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/944840 mit der Verkehrsgruppe Bundesautobahn in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell