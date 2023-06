Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Frieedrich-Ruin-Straße/Roter Seat nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

Eine beschädigten roten Kleinwagen der Marke Seat sucht die Polizei nach einem Unfall am Dienstag (27.06.) in Dülmen. Gegen 11.30 Uhr war der Seat in einer von zwei Parkbuchten an der Friedrich-Ruin-Straße abgestellt. Ein Autofahrer beschädigte den Seat beim Einparken. Er hinterließ ein Zettel am Seat und verließ kurzfristig die Unfallstelle. Als er zurückkehrte war der Seat nicht mehr am Abstellort. Der Geschädigte hat bislang keinen Kontakt zum Unfallverursacher aufgenommen. Die Polizei bittet ihn nun sich unter der Rufnummer 02594/7930 zu melden.

