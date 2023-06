POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach weiterem Raubüberfall festgenommen

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Auf der Thomasstraße wurde am Dienstagnachmittag ein schwarzer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Die E-Klasse stand zwischen 15.40 Uhr und 17 Uhr vorwärts in einer Parkbucht. Der Schaden entstand an der hinteren Stoßstange. Die Reparatur wird schätzungsweise etwa 2.000 Euro kosten. Recklinghausen: Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am ...

mehr