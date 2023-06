POL-RE: Haltern am See: Zeugen gesucht - Unbekannte bestehlen 41-Jährigen

Recklinghausen (ots) - Gegen 18 Uhr am Dienstag kamen unbekannte Täter während einer Pause in Praxisräume an der Kirchstraße. Während sich eine Angestellte in einem anderen Bereich der Praxis aufhielt, hebelten die Täter eine Metalltür auf und nahmen eine Geldbörse aus einer Schublade. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter ...

