Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Frau schwer verletzt - 23-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Am Montagmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 48-jährigen Frau aus Dorsten und ihrem 23-jährigen Sohn. Dieser griff die 48-Jährige aus bislang nicht geklärtem Motiv mit einem Messer an. Die Dorstenerin wurde zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte durch die Polizei noch an der Tatörtlichkeit angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da er bei der Tat ebenfalls verletzt wurde, wurde er zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Am heutigen Dienstag (27.06.2023) wurde er der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Es erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwältin Erl Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminaloberkommissar Leugers

