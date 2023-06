Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Raub auf Lotto-Annahmestelle - Zeugen gesucht - Korrektur Tatort!!!

Recklinghausen (ots)

Am Nachmittag (27.06.2023), gegen 14:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Lotto-Annahmestelle an der Borkener Straße. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte das Bargeld. Kunden hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Ladenlokal auf. Die Mitarbeiterin übergab Bargeld aus der Kasse, anschließend flüchtet der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,85m groß, schlank, weiße lange Cargohose, schwarze Kapuzenjacke, Handschuhe, Sturmhaube, Brille

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

