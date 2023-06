POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots) - Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam eine 36-jährige Autofahrerin aus Marl am heutigen Dienstag, gegen 08 Uhr, auf der Schachtstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit zwei Eisenpollern und einem Baum. Dabei verletzte sich die Frau leicht - sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, es musste ...

mehr