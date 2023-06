Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Thomasstraße wurde am Dienstagnachmittag ein schwarzer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Die E-Klasse stand zwischen 15.40 Uhr und 17 Uhr vorwärts in einer Parkbucht. Der Schaden entstand an der hinteren Stoßstange. Die Reparatur wird schätzungsweise etwa 2.000 Euro kosten.

Recklinghausen:

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag aus einer Grundstückseinfahrt der Bochumer Straße kam - und dabei mit einem anderen Auto zusammenstieß. Anstatt anzuhalten und sich zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Unfallflucht gegen 16.10 Uhr auf der Bochumer Straße. Ein 22-jähriger Autofahrer war in südliche Richtung unterwegs als plötzlich in der Nähe der Straße "Im Reitwinkel" der andere Autofahrer aus einer Einfahrt kam. Es soll sich um einen älteren Mercedes in der Farbe "Elfenbein" gehandelt haben (ähnlich der typischen Taxilackierung). Am Steuer saß ein Mann, etwa 50 bis 60 Jahre alt, mit langen Haaren und Brille. Teile des Kennzeichens (Städtekennung RE) konnten abgelesen werden. Der Schaden am Auto des 22-Jährigen wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

