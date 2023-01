Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Arztpraxen

Düren (ots)

Zwischen Mittwoch (11.01.2023) 20:30 Uhr und Donnerstag (12.01.2023) 06:40 wurde in zwei Arztpraxen in der Hohenzollernstraße eingebrochen.

Die derzeit unbekannten Täter schlugen ein Fenster im hinteren Bereich des mehrstöckigen Hauses ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Treppenhaus. In der zweiten Etage öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer Arztpraxis und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Unbekannten brachen auch in eine Praxis im dritten Obergeschoss ein, dort wurde die Eingangstür aufgehebelt. Die Täter verließen im Anschluss das Haus vermutlich durch das Einstiegsfenster, Angaben zur Tatbeute liegen derzeit noch nicht vor. Bei Hinweisen zur Tat oder den Tätern bittet die Polizei Zeugen, sich unter 02421 949-6425 bei der Leistelle der Polizei zu melden.

