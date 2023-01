Polizei Düren

POL-DN: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Titz (ots)

In Titz überfielen am Mittwoch (11.01.2023) drei männliche Täter eine Tankstelle in der Prämienstraße. Dabei bedrohte einer der drei Täter den Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe.

Um 20:38 Uhr betraten drei bislang unbekannte Personen die Tankstelle. Einer der Täter bedrohte den Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen und das Geld herauszuholen. Als der Kassierer daraufhin jedoch beide Hände nach oben hielt und sich in die hintere Ecke des Kassenbereichs stellte, ging einer der Täter selbst an die Kasse und entnahm das Geld. Neben Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich gelangten die Unbekannten außerdem in den Besitz von Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten die Tatverdächtigen anschließend zu Fuß über die Prämienstraße in Richtung Titz.

Die drei Täter können von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170-180cm groß - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze Jacken - schwarze Sturmhauben - akzentfreies deutsch

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leistelle der Polizei zu wenden.

