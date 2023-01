POL-DN: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der K 28

Kreis Düren (ots) - Im Kreis Düren hat es zwischen Donnerstag (05.01.2023) und Dienstag (10.01.2023) acht Einbrüche und Einbruchsversuche in Vereinsheime gegeben. In der Zeit von Donnerstag (05.01.2023) 13:00 Uhr und Samstag (07.01.2023) 10:15 Uhr durchtrennten Unbekannte einen Zaun und gelangten so auf das Gelände des Sportgeländes in der Steinstraße in Kreuzau. Dort versuchten sie, durch Hebeln an der ...

