Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Mit fast drei Promille Unfall verursacht

Einen Verkehrsunfall verursachte ein 57-Jähriger mit seinem Sattelzug am Freitagabend in Bretzfeld. Der Mann fuhr gegen 18.45 Uhr mehrmals mit seinem Sattelzug mit Auflieger in einem Wohngebiet im Bereich der Ringstraße umher. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stieß er hierbei mit dem Gespann gegen einen Baum und einen Pfosten, wodurch Sachschaden von knapp 1.000 Euro entstand. Der Mann stieg schwankend aus seinem Fahrzeug und versuchte sich von der Unfallstelle zu entfernen, was ihm aufgrund eines Fahrzeugdefekts und wohl auch wegen seiner Alkoholisierung misslang. Mehrere Personen konnten den 57-Jährigen beobachten und verständigten die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund seines Zustandes verbrachte er die Nacht in einer Zelle im Polizeirevier. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der Sattelzug abgeschleppt.

Kupferzell: Betrunken auf Pkw aufgefahren

Eine 34-Jährige fuhr am Sonntagvormittag mit ihrem VW Touran auf den Peugeot eines 35-Jährigen in Kupferzell auf. Dieser stand gegen 9.30 Uhr an der Ampel der Belzhager Kreuzung in Richtung Schwäbisch Hall. Die Frau fuhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit von hinten heran und übersah den stehenden Peugeot. Hierdurch kollidierte sie mit ihrem VW mit dem wartenden Pkw, der durch den Aufprall rund vier Meter nach vorne geschoben wurde. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro, verletzt wurde niemand. Da ein Alkoholtest bei der 34-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille anzeigte, musste sie die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ihr Führschein konnte nicht eingehalten werden, da sie diesen schon vor längerer Zeit abgeben musste. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu.

Ingelfingen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 69-Jähriger am Samstag ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in Ingelfingen mit seinem Fahrrad mit einem Pkw kollidiert war. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem VW T-Roc die Keltenstraße von der Josef-Rilling-Straße kommenend und wollte nach links abbiegen. Der Fahrradfahrer kam zu diesem Zeitpunkt in einer Rechtskurve von der Fritz-Müller-Straße entgegen, was der Pkw-Lenker wohl zu spät bemerkte. Daher kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch der 69-Jährige schwer verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Künzelsau: VW Passat beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am vergangenen Wochenende einen geparkten VW Passat beschädigte. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Hohenlohestraße ab. Als sie am Samstag gegen 11 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie Kratzer am Radlauf. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweis auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell