POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2023

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bestenheid: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Ein Mann im Alter von 28 Jahren wurde am 25. Juli 2023 in Wertheim-Bestenheid nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll im Zeitraum von März 2021 bis Mai 2021 mit rund 9,5 Kilogramm Marihuana gewinnbringenden Handel betrieben haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten am 25.Juli 2023 weitere Beweismittel sichergestellt werden. Unter anderem fanden die Ermittler mehr als ein Kilogramm Marihuana, circa 33 Gramm Kokaingemisch, rund 5 Gramm berauschende Pilze, eine Schreckschusswaffe, ein Messer und mutmaßliches Dealergeld,

Der durch die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wurde am Freitag, den 14. April 2023, durch das Amtsgericht Tauberbischofsheim erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

