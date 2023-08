Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis Großrinderfeld: Von Fahrbahn abgekommen, 1 Person verletzt

Heilbronn (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, ereignete sich auf der A 81 bei Großrinderfeld ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige BMW-Lenkerin befuhr die Strecke in Richtung Würzburg. In Höhe Großrinderfeld verlor sie aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam in der Folge alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Böschung. Die Fahrerin war zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein bereits alarmierter und bereitstehender Rettungshubschrauber musste für den Transport der Verletzten letztendlich nicht eingesetzt wer-den. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Würzburg war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen bis 15.20 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

