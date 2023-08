Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2023

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Zwingenberg: Verkehrsunfall, 4 Personen verletzt

Am Samstag, gegen 06.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Zwingenberg und Eberbach ein Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Dacia-Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Eberbach-Lindach. Hierbei verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam in der Folge von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, seine 40-jährige Beifahrerin sowie ihre beiden Kinder im Alter von 15 und 8 Jahren konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten alle leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Neben der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Bundesstraße war an der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Bergungsmaßnahmen halbseitig gesperrt. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

