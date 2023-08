Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Schmierereien am Polizeiposten - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person besprühte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Wand des Polizeipostens in Brackenheim. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am nächsten Morgen brachte der Täter oder die Täterin einen circa vier Meter langen Schriftzug an dem Gebäude in der Theodor-Heuss-Straße an. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem Schmierfinken machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6096 entgegen.

