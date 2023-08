Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall in Heilbronn zu. Der 24-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad in der Salzstraße unterwegs und fuhr ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf den Fußgängerüberweg auf Höhe der Bushaltestelle Industrieplatz. Dies nahm ein 45-jähriger Seat-Fahrer vermutlich zu spät wahr und stieß, trotz Vollbremsung, mit dem Zweiradfahrer zusammen. Bei dem darauffolgenden Sturz zog sich der 24-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.500 Euro geschätzt.

Schwaigern: SUV gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend einen Jeep Grand Cherokee in Schwaigern. Der 52-jährige Besitzer des SUV hatte diesen gegen 18.10 Uhr in der Sonnenbergstraße abgestellt. Gegen 22.30 Uhr stellte er das Fehlen seines PKWs fest. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Massenbachhausen: Technischer Defekt Ursache für Brand in Firma

Vermutlich aufgrund eines Defekts an einer Maschine geriet das Dach einer Firma in Massenbachhausen am Donnerstagmorgen in Brand. Gegen 10.10 Uhr wurde das Feuer an dem Gebäude in der Jahnstraße gemeldet. Nachdem die Feuerwehr zur Brandbekämpfung Teile des Daches geöffnet hatte, konnten die Flammen erfolgreich bekämpft werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Flein: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Flein. Der oder die Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters des Gebäudes in der Hagelstraße ins Innere. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

