Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Fußgänger von Bus erfasst

Schwere Verletzungen zog sich ein Mann am Mittwochabend bei einem Unfall mit einem Linienbus in Eppingen zu. Gegen 21.15 Uhr hielt der Fahrer des Busses an der Bushaltestelle am Bahnhof und ließ Fahrgäste ein- und aussteigen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und wurde kurz darauf von Passanten angehalten. Diese machten ihn darauf aufmerksam, dass ein 60-Jähriger, wohl nachdem der Bus bereits angefahren war, gegen das Fahrzeug gelaufen war. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Neckarsulm: Liegefahrradfahrer beschädigt Fahrzeug und flüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte der Fahrer eines Liegefahrrads am Mittwochabend in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Gegen 22.35 Uhr befuhr der Mann die Hezenbergstraße in Richtung Viktorshöhe, als er mit seinem Gefährt an einem geparkten Audi hängen blieb. Der Unbekannte setzte danach seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Liegeradfahrer machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens verursachte am Mittwochnachmittag in Neckarsulm einen Unfall und flüchtet. Gegen 15 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Dacia die Amorbacher Straße aus Neckarsulm kommend. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Frankenweg wurde ihm von dem dunklen Kleinwagen, welcher aus dem Frankenweg kam, die Vorfahrt genommen. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Dacia-Fahrer sein Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit einem Ampelmast. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des 61-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell