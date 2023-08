Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2023

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Couragierte 64-Jährige durchschaut Betrugsmasche - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, dem 28.Juli 2023, wurde ein 20-Jähriger in Gellmersbach auf frischer Tat festgenommen, nachdem eine aufmerksame 64-Jährige eine Betrugsmasche erkannte. Die Frau war zuvor telefonisch von den Betrügern kontaktiert worden. Eine Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und täuschte vor, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt eine Kaution in Höhe von 38.000EUR beim Amtsgericht Heilbronn übergeben werden müsste. Das Opfer durchschaute den Betrugsversuch und ging zum Schein auf die Forderungen der Anruferin ein, verständigte parallel jedoch eine nahegelegene Polizeidienststelle. Durch die äußerst geschickte Gesprächsführung der 64-Jährigen gelang es dieser, als Übergabeort Gellmersbach zu vereinbaren. Dort konnte der 20-jährige Abholer von Beamten des Polizeireviers Weinsberg festgenommen werden. Der Mann wurde am nächsten Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei bittet um Ihre Mithilfe Gibt es Zeugen, die am 28. Juli 2023 in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in Gellmersbach verdächtige Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge/Taxitransporte) gemacht haben? Liegen bei den umliegenden Beherbergungsbetrieben Erkenntnisse zu Gästen vor, die ihr Gepäck zurückgelassen, nicht ordnungsgemäß ausgecheckt oder sich sonst auffällig verhalten haben? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Heilbronn, Kriminalpolizei, Tel. 07131 104-4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell